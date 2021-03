Arena sinds lange tijd deels gevuld met Oranjefans: 'Heel belangrijk voor EK'

De KNVB hoopt dat de Johan Cruijff Arena bij het Europees kampioenschap in juni tussen de 50 en 75 procent gevuld zal zijn. "Dat zou geweldig zijn, maar we moeten nog hard werken om dat voor elkaar te krijgen", aldus De Jong.

Bij de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland zitten zaterdagavond zo'n vijfduizend toeschouwers op de tribune. Volgens Gijs de Jong, die namens de KNVB betrokken is bij het experiment, is de test heel belangrijk voor de slotfase van de eredivisie, de eerste divisie en het EK voetbal.

De supporters zijn zaterdagavond aanwezig in de Arena in het kader van een zogeheten Fieldlab evenement, waarmee onderzocht wordt hoe op een veilige en verantwoorde manier weer toeschouwers kunnen worden toegelaten bij grote evenementen. Eerder werden al, op kleinere schaal, vergelijkbare tests gedaan bij twee wedstrijden in de eerste divisie: bij NEC-De Graafschap en Almere City-SC.

"We hebben mooie tests gehad, maar dit is bijna vier keer zo groot", legt De Jong uit. "Mensen konden zich in het hele land laten testen, en op basis van een negatieve test afreizen naar Amsterdam. Als dit nu werkt, dan kunnen we dat opschalen naar een groter niveau."

Opbouwen

De test bij het Nederlands elftal in de Arena is van groot belang voor de KNVB, vertelt De Jong. "Niet alleen voor het EK, ook voor het einde van onze eredivisie en de eerste divisie. We hopen, dat als dit werkt, we dit ook kunnen gebruiken voor onze clubs. We hopen dat we eind april, begin mei weer meer publiek binnen hebben, ook al is het maar beperkt. En dat we daarna kunnen opbouwen richting het EK. Dat zou ons wensscenario zijn."

"We gaan eerst laten zien wat onze ondergrens is qua publiek. Die zal tussen de 20 en 25 procent zitten, verwachten wij. Maar we hopen een hogere grens te bereiken, 50 of misschien wel 75 procent. Daarvoor zijn dit soort dagen als vandaag heel belangrijk."

De komende weken voert de KNVB nog veel gesprekken met het Ministerie van VWS, de Johan Cruijff Arena en de gemeente Amsterdam over de mogelijkheden voor het EK voetbal. Op 7 april wil De Jong een of twee scenario's doorgeven aan de UEFA.