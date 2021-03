Sagan toont vorm na coronabesmetting en pakt zijn eerste zege van 2021

Peter Sagan is volledig hersteld van zijn coronabesmetting eerder dit voorjaar. Daar was zijn vierde plaats in Milaan-Sanremo al een bewijs van, maar zaterdag boekte hij ook zijn eerste zege dit kalenderjaar in de Ronde van Catalonië.

In de 193,8 kilometer lange rit van Tarragona naar Mataró troefde hij Daryl Impey en Juan Sebastián Molano af in de sprint. Echt uitdagend was de zesde etappe niet als het hoogtemeters betreft, al was het wel de hele dag op en af.

Vijf renners hoopten de sprinters af te troeven met een vroege vlucht, onder wie Matej Mohoric. Zij werden echter kort voor een klimmetje op vijftien kilometer van de streep weer opgeraapt. In de afdaling ging Remi Cavagna ervandoor, maar meer dan honderd meter kreeg hij niet van Sagans ploeg Bora-hansgrohe, dat het tempo hoog hield tot de finishstraat.

Kelderman blijft vijfde

De Brit Adam Yates van Ineos behield de leiderstrui, voor zijn ploeggenoten Richie Porte en Geraint Thomas. Wilco Kelderman behield zijn vijfde plaats op 1.03 van leider Yates. Zondag is de zevende en laatste etappe; een lastige rit rondom Barcelona.