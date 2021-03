Verstappen pakt in Bahrein direct poleposition: 'Dit is genieten'

"De auto voelt top en rijdt erg lekker. Het is genieten. We weten waar onze zwakte vorig jaar lag en het ziet ernaar uit dat we dat met de nieuwe auto hebben weggewerkt. Onze motorleverancier Honda verdient een groot compliment. Ze hebben hard gewerkt en het was een goede winter."

Verstappen maakte in de vrije trainingen al een sterke indruk door bij alle sessies de beste tijd te noteren. "De wintertest ging al goed, net als deze week in Bahrein", zei de Limburger na afloop.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat Mercedes niet van poleposition vertrekt bij de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen. Acht jaar geleden was het Sebastian Vettel die namens Red Bull in Australië de beste was.

Verstappen, die voor de vierde keer in zijn loopbaan van poleposition gaat starten, troefde in de beslissende kwalificatiesessie beide Mercedessen af.

Regerend wereldkampioen Hamilton legde zich snel neer bij zijn nederlaag. "Ik heb in de kwalificatie alles gegeven, maar Max was beter", zei de Brit, die niet eens ontevreden klonk met het resultaat. "Ik ben blij hoe alles tot nu toe is verlopen met mijn auto. Ik had verwacht dat we verder achter Red Bull zouden zitten."

"Ze zijn gewoon sneller, hou het daar maar op. Ik ben niet verbaasd dat Max pole heeft. Red Bull was tijdens de testdagen al indrukwekkend, snel en betrouwbaar."

Ook nummer drie Bottas complimenteerde Verstappen. "Max was vandaag niet te pakken. Ik ben blij dat we met Mercedes twee auto's in de topdrie hebben. Nu weet iedereen dat we niet hebben gelogen toen we zeiden dat we aan de bak moesten."

Pérez en Vettel stellen teleur

Verstappens nieuwe Red Bull-ploeggenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de elfde tijd, waardoor de Mexicaan zondag is aanwezen op een inhaalrace.

De eerste kwalificatie van Sebastian Vettel voor zijn nieuwe team Aston Martin liep uit op een teleurstelling. De viervoudig wereldkampioen strandde al in de eerste sessie en start zondag vanaf de achttiende plaats.

Fernando Alonso (van de Alpine-renstal, het voormalige Renault) vierde zijn rentree in de Formule 1 met een negende kwalificatietijd.