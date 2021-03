Slob: leerlingen verplicht uit de kast laten komen onaanvaardbaar

De Onderwijsinspectie gaat onderzoek doen naar de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Aanleiding is een artikel in NRC Handelsblad, waarin oud-leerlingen vertellen dat ze gedwongen zijn hun homoseksuele gevoelens 'op te biechten' aan hun ouders, terwijl ze daar zelf niet aan toe waren.

Demissionair minister van Onderwijs Slob noemt dat "absoluut onaanvaardbaar". Hij laat weten dat de inspectie de verhalen in het artikel "als een zorgelijk signaal" beschouwt en dit zeer serieus neemt. "De inspectie neemt contact op met het bestuur van de school en bekijkt welke acties vanuit haar toezicht noodzakelijk zijn."

De oud-leerlingen zeggen in de krant dat ze de keuze kregen om het zelf aan hun ouders te vertellen, of dat de school dat zou doen. "Je ouders staan al bij de balie", kregen ze te horen. Toen ze in paniek raakten en weg wilden, draaide de zorgcoördinator de deur van de kamer op slot. Het Gomarus wijst het praktiseren van homoseksualiteit op Bijbelse gronden af.

"Leerlingen opsluiten en verplicht uit de kast laten komen is absoluut onaanvaardbaar", zegt minister Slob. Hij noemt de verhalen van de oud-leerlingen "ontzettend pijnlijk" en vindt het dapper dat ze ermee zijn gekomen.

Ook de Tweede Kamer reageerde vanmorgen geschokt en boos op het artikel in de NRC. D66 wil een debat met Slob. "Dit kan niet zonder gevolgen blijven", zegt Kamerlid Van Meenen. Ook veel andere partijen spraken hun afschuw uit.

Slob wijst erop dat leerlingen zich veilig moeten voelen op een school. "Geen enkele school in Nederland mag leerlingen veroordelen of afwijzen op basis van hun seksuele identiteit."