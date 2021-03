Suez-autoriteit waagt zich niet aan voorspellingen

De Ever Given van rederij Evergreen boorde zich dinsdag in een oever van het Suezkanaal, juist in het smalle gedeelte van het kanaal. Met zijn achterkant blokkeert hij de doorgang aan de andere kant.

Voorspellingen over wanneer het schip wordt vlotgetrokken, durfde hij niet te doen. Sterke getijdebewegingen en harde wind maken het er niet makkelijker op, zei hij. Hij hoopt dat het niet nodig is om containers van het schip af te halen om het lichter te maken.

Een eerste onderzoek leverde op dat harde wind een rol heeft gespeeld. Maar dat was niet de enige oorzaak, zei Rabei. Hij sluit een menselijke fout of een technische oorzaak niet uit.

Files

In het kanaal, de Middellandse Zee en de Rode Zee liggen meer dan 320 schepen te wachten tot de doorvaart vrij is. Zelfs als het kanaal weer bevaren kan worden, zal het enige tijd duren, voordat de files zijn weggewerkt.

Ten minste twintig van de schepen die liggen te wachten hebben levend vee aan boord, schrijft The Guardian. Voor zover bekend is er op dit moment nog water en voedsel genoeg aan boord.

Zo'n 10 procent van de wereldhandel gaat door het kanaal. Tientallen rederijen die tussen Azië en Europa varen, durven er niet op te gokken dat de blokkade snel is verdwenen en laten hun schepen de omweg om Kaap de Goede Hoop bij Zuid-Afrika maken.

Boskalis

Boskalis-topman Peter Berdowski zei gisteren in Nieuwsuur dat dit weekend twee zware sleepboten bij de Ever Given aankomen, met een gezamenlijke trekkracht van 400 ton.

Boskalis is via dochter Smit Salvage bij de operatie betrokken. Volgende week komen er een paar dagen aan met hoog tij, zei Berdowski. "De combinatie met de schepen die we dan hebben, met de grond die we al hebben kunnen wegbaggeren en het hoge tij, is hopelijk voldoende om het schip ergens begin volgende week los te kunnen krijgen."

Als dat niet lukt, moeten zeshonderd containers van het voordek worden getakeld. "Die zeshonderd containers moet je ook weer kwijt", zegt Berdowski. "Direct naast het schip is het gewoon woestijn. De afvoer van die containers wordt dus wel een puzzel."