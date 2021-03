Jonge Deen Vingegaard van Jumbo-Visma brengt zegeteller op vier dit seizoen

Jumbo-Visma heeft met Jonas Vingegaard de Wielerweek Coppi en Bartali op zijn naam geschreven. De 24-jarige Deen won twee ritten en liet zich in de vijfde en laatste etappe, met start en finish in Forli, niet meer verrassen. Dagsucces was er voor zijn landgenoot Mikkel Honoré.

Vingegaard, die vorig jaar al indruk maakte in de Vuelta door lang mee te kunnen op de loeisteile Angliru als knecht van Primoz Roglic, pakte woensdag zijn eerste dagsucces in Italië en hij greep ook meteen de leiderstrui, die hij vervolgens niet meer afstond.

Zijn teller komt daarmee op vier overwinningen dit seizoen. Eerder won hij al op indrukwekkende wijze een bergetappe in de sterk bezette Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor Jumbo-Visma staat de teller op negen; eerder won de ploeg ook al etappes in de UAE Tour, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico met de Sloveen Primoz Roglic en de Belg Wout van Aert. En met het nationale kampioenschap van Nieuw-Zeeland erbij, voor George Bennett, zijn het zelfs tien overwinningen.

Honoré

In de afsluitende rit van de Wielerweek in Noord-Italië moest het peloton zaterdag 166,2 kilometer afleggen en drie keer de Caminate over, een klim van 3,6 kilometer à 6,4%. Na de derde beklimming, met nog zestien kilometer tot de streep, ontstond er een kopgroep van veertien man, met daarbij de topvijf van het klassement. In de slotfase reed Honoré weg met Vingegaard en de Denen verdeelden de buit.