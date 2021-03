Oranje straks in Arena met 5.000 supporters • Feyenoord ontkent afhouden 50 miljoen

Bondscoach Erwin van de Looi noemde het zijn allermoeilijkste keuze bij de selectie van Jong Oranje. Hij had het niet over het thuislaten van Mohamed Ihattaren (PSV) of Devyne Rensch (Ajax). Nee, hij had het over het passeren van spits Kaj Sierhuis van Stade Reims.

"Een uur voordat de selectie bekend werd gemaakt op maandagochtend kreeg ik een appje van de trainer. Dus toen ik wakker werd, zag ik het meteen. Hij schreef dat hij vervelend nieuws voor me had en dat als ik behoefte had om erover te bellen, ik hem 's middags kon bereiken."

Thuisblijver Sierhuis ziet Jong Oranje op tv: 'Had op meer krediet gehoopt'