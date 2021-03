Kluivert schiet Jong Oranje op voorsprong na enorme blunder Duitse doelman

We zijn nog niet klaar met Oranje, want over een uurtje begint in Hongarije de tweede wedstrijd van Jong Oranje op het EK. De tegenstander is Jong Duitsland.

Nederland speelde in zijn eerste wedstrijd met 1-1 gelijk tegen Roemenië, terwijl Duitsland met 3-0 won van Hongarije. Het devies is dus duidelijk: een overwinning is welkom.

De wedstrijd is live te zien op NPO 3 en via deze livestream. De uitzending begint zo'n beetje nu en we gaan eerst natuurlijk nog even terugblikken op Nederland-Letland.