Judoka Van den Berg wint met brons allereerste medaille op grandslamtoernooi

Judoka Geke van den Berg heeft op het grandslamtoernooi van Tbilisi brons in de klasse -63 kilogram veroverd. Ze klopte in de troostfinale Szofi Ozbas (IJF-28). De Groesbeekse stond al voorsprong en gooide de Hongaarse daarna ook nog op haar rug.

De bronzen medaille is voor Van den Berg haar eerste medaille op een grandslamtoernooi. De op de wereldranglijst als 34ste geplaatste judoka had de laatste vier van het toernooi bereikt na overwinningen (met ippon) op de Belgische Sandrine Billet (IJF-70) en Venezolaanse Anriquelis Barrios (IJF-12).

In de kwartfinales versloeg ze de Britse Lucy Renshall (IJF-23) met een golden score, waarna Yang Junxia (IJF-17) in de halve finale te sterk bleek. De Chinese klopte Van den Berg met ippon.

Weinig ander succes

In de klasse -70 kg was er geen succes voor Donja Vos en Margit de Voogd. Vos won één partij, maar verloor daarna. De Voogd ging al in de eerste ronde onderuit.

Een dag eerder lukte het judoka judoka Tornike Tsjakadoea niet om een medaille mee naar huis te nemen. In de strijd om het brons, in de klasse tot 60 kilogram, verloor de geboren Leeuwarder van Tadjziek Shahboz Saidaburorov.