Sluiter keert terug langs de tennisbaan: nu als coach van Griekspoor

Raemon Sluiter gaat aan de slag als coach van Tallon Griekspoor. De Rotterdammer zal de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst (parttime) bij gaan staan.

Griekspoor wordt al begeleid door de op Mallorca woonachtige Dennis Schenk, die tijdens het tennisseizoen niet altijd beschikbaar is. Sluiter gaat met de nummer 140 van de wereld voor ongeveer vijftien weken per jaar op pad, Schenk neemt het overige deel voor zijn rekening. Ook in Nederland zullen Sluiter en Griekspoor vaak met elkaar trainen.

'Los van de bond'

Schenk neemt naast Griekspoor ook de coaching van Botic van de Zandschulp, die momenteel herstelt van een schouderblessure, voor zijn rekening. Sluiter neemt vooralsnog alleen de coaching van Griekspoor op zich. "Dit staat helemaal los van de bond", laat Sluiter in een reactie weten.

Sluiter was tussen 2015 en 2019 met succes de coach van Kiki Bertens, die onder zijn leiding naar de vierde plaats op de wereldranglijst steeg. Hij werkte in 2020 kortstondig samen met de inmiddels gestopte Duitse Julia Görges.

In februari werd Sluiter nog door Feyenoord benaderd voor een functie als teammanager. De ex-proftennisser bedankte echter voor de eer.