Verstappen na ijzersterke derde training als favoriet richting kwalificaties Bahrein

Het antwoord hierop volgt omstreeks 16.00 uur als de kwalificatie van start gaat. Een belangrijk detail: de kwalificaties worden straks in aanmerkelijk koelere omstandigheden verreden, het is dan donker in Bahrein. En dat kan weer van invloed zijn op de prestaties van de auto's.

Heeft de Red Bull van Verstappen daadwerkelijk een stap gemaakt in richting van het te kloppen team in de Formule 1? Of komen Hamilton en Bottas zaterdagmiddag met een verrassing op de proppen tijdens de kwalificaties?

Formule 2: Verschoor beleeft weinig plezier aan debuut

Richard Verschoor beleefde in Bahrein weinig plezier aan zijn debuut in de Formule 2. De 20-jarige Verschoor, die begin deze week werd gepresenteerd bij het Nederlandse team MP Motorsport, moest de sprintrace over 23 rondes over het circuit van Sakhir staken nadat hij in de tweede ronde was aangetikt door de Brit Dan Ticktum.

Bent Viscaal, die net als Verschoor vanuit de Formule 3 is doorgeschoven naar de Formule 2, eindigde net buiten de punten als elfde. De zege ging naar de Nieuw-Zeelandse debutant Liam Lawson.

Viscaal rijdt voor het Italiaanse team Trident. Beide Nederlandse coureurs zijn in eerste instantie alleen voor het openingsweekeinde van de Formule 2 in Bahrein vastgelegd door hun teams. Verschoor eindigde vorig jaar als negende in de Formule 3, Viscaal werd dertiende.