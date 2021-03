Kunststof tonnen moeten Waddenzee een stuk veiliger maken

Rijkswaterstaat is druk bezig met het aanbrengen van zo'n 800 kunststof tonnen langs de vaargeulen in de Waddenzee. De verwachting is dat de felgekleurde markering het een stuk veiliger maakt voor de recreatievaart.

Tot voor kort werden de vaargeulen gemarkeerd met houten 'prikken' - in feite niets meer dan onbewerkte boomstammetjes die in de zeebodem werden geprikt. De prikken verdwenen nogal eens na een aanvaring of dreven weg.

"Een kunststof ton heeft een levensduur van vijftien jaar. Een houten prik heeft een levensduur van enkele weken of maanden", zegt Johan Penninga van Rijkswaterstaat bij Omrop Fryslân. "Als er een storm overheen komt of een jachtje ertegenaan vaart of er een visser langskomt die hem met zijn gek omver maait, dan is zo'n prik weg. Dan drijft-ie mee en dan heb je niks meer."

Plastic als duurzame oplossing

De zware kunststof tonnen maken de vaargeulen dus een stuk veiliger omdat ze muurvast op hun plek blijven. En ook al klinkt het tegenstrijdig: Rijkswaterstaat spreekt ook over een duurzame oplossing.

"Duurzaamheid en hout lijken bij elkaar te horen. Maar vanuit kosten, veiligheid en arbeidsintensiteit ligt dat toch wat genuanceerder", aldus Penninga. "De Waddenzee jast er elk jaar soms wel drie of vier prikken per plek doorheen. Het plaatsen van een houten prik is handwerk en zeer arbeidsintensief. En elke keer weer wordt er brandstof verstookt om ze weer terug te plaatsen. Een kunststof ton behoeft geen schilderwerk of antiroest en is arbo-vriendelijk. Na vijftien jaar worden ze gerecycled."

Rijkswaterstaat is de komende week met drie schepen onderweg, om ook de laatste kleine vaargeulen van kunststof tonnen te voorzien. Het is de bedoeling om nog voor Pasen klaar te zijn met het werk. Langs de grote vaargeulen in de Waddenzee liggen grote, ijzeren boeien.

Voor de liefhebbers: de houten prik zal niet helemaal van het Wad verdwijnen. Zo zullen jachthavens aan de Waddenzee er gebruik van blijven maken, om de laatste meters vanuit de vaargeul naar de ligplaatsen goed aan te geven.