Na boeken en planten delen Rotterdammers ook ontbijtkoek

Het is een uitkomst voor mensen met een smalle beurs: sinds kort staat er aan een straat in Rotterdam-West een voedselkast. Daarin kunnen mensen overtollig eten en drinken zetten. Wie het nodig heeft, haalt er bijvoorbeeld een pot jam of pak matzes uit.

"Het loopt enorm goed. Het assortiment in de kast wisselt dagelijks en mensen brengen wat ze in hun voorraadkast hebben en niet gebruiken. Zo voorkomen we verspilling", zegt Petra Verhelst bij de regionale zender Rijnmond. "Nu ligt er bijvoorbeeld een pot rode kool, crackers, een staaf ontbijtkoek en nog veel meer."

Verhelst werkt bij een buurtcentrum en liet zich voor de voedselkast inspireren door een bericht op internet. Verder kent zij het succes van de minibiebs, die je al veel langer overal in Nederland aantreft.

Ook bij zo'n minibieb in Rotterdam-West loopt het al tijden storm, zegt een buurtbewoner bij een kast vol boeken. "Door corona zijn mensen op zoek gegaan naar alternatieven voor winkels en de bibliotheek."

Stekkies en kleine planten delen

Iets verderop in de stad, aan de Insulindestraat, staat dan weer een plantenbieb, waar je stekken en kleine planten kunt delen. Initiatiefneemster Gerion Arntz vertelt dat ze samen met de buurvrouw de buurt wil vergroenen. "Maar het gaat vooral om het delen. We hebben al meerdere boekenbiebjes in de straat, dus een plantenbieb was een logische volgende stap", aldus Arntz. "Als je iets over hebt, waarom zou je het dan niet delen met je buren?"