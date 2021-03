Thuisblijver Sierhuis ziet Jong Oranje op tv: 'Had op meer krediet gehoopt'

We spreken Sierhuis als hij van Reims naar het Noord-Hollandse dorpje Jisp rijdt. De spits heeft een paar dagen vrij en dan is het ritje van 4,5 uur van deur tot deur wel de moeite waard. Even naar de familie in Nederland toe.

De hele kwalificatiecyclus maakte Sierhuis deel uit van de groep. Hij scoorde acht keer in acht duels en werkte met het team naar de grote beloning toe: het spelen van een Europees kampioenschap. Tot de maandagochtend waarop hij een vervelend appje van de trainer kreeg. "Dat was niet heel lekker wakker worden."

Bondscoach Erwin van de Looi noemde het zijn allermoeilijkste keuze bij de selectie van Jong Oranje. Hij had het niet over het thuislaten van Mohamed Ihattaren (PSV) of Devyne Rensch (Ajax). Nee, hij had het over het passeren van spits Kaj Sierhuis van Stade Reims.

Sierhuis heeft het lastig in Frankrijk, want hij speelt niet. Of ja, vrijdagmiddag even wel. Omdat het een interlandperiode is, werd er geoefend. Sierhuis versierde een strafschop en maakte een doelpunt voor Stade Reims. Goed voor het gevoel, al had hij natuurlijk liever in Hongarije gestaan.

Hoe kreeg je te horen dat je niet bij de selectie van Jong Oranje zat?

"Een uur voordat de selectie bekend werd gemaakt op maandagochtend kreeg ik een appje van de trainer. Dus toen ik wakker werd, zag ik het meteen. Hij schreef dat hij vervelend nieuws voor me had en dat als ik behoefte had om erover te bellen, ik hem 's middags kon bereiken."

En heb je dat gedaan?

"Nee, ik had daar niet echt behoefte aan. Ik heb hem een appje teruggestuurd met daarin mijn gedachtes. Ik had de keuze niet zo gemaakt, maar ik moet het respecteren. Ik had gehoopt dat ik wat meer krediet had opgebouwd de afgelopen jaren. Dat heb ik ook gestuurd."