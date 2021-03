Het wordt weer kleurrijk knokken in de middenmoot van de Formule 1

Daniel Ricciardo in actie op het ook al kleurrijke circuit in Bahrein - AFP

Kan Max Verstappens Red Bull Racing dit seizoen de jarenlange dominantie van Mercedes doorbreken? Het heeft er alle schijn van dat het gat op zijn minst bijna is gedicht. Maar stel dat wereldkampioen Lewis Hamilton toch weer een klasse apart is in 2021 en races voorspelbaar zijn? Dan kan de Formule 1-fan zich vermaken met felle duels in de middenmoot. Vijf renstallen lijken aan elkaar gewaagd. Het gevecht achter Mercedes en Red Bull is extra boeiend door een stoelendans: Sebastian Vettel (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari) en Daniel Ricciardo (McLaren) beginnen, met de start van een nieuw racejaar dit weekend in Bahrein, aan een nieuw avontuur. Geen espresso meer voor Vettel Na een mislukte WK-missie bij Ferrari heeft Vettel goede papieren: Aston Martin is de nieuwe naam van de controversiële renstal Racing Point; het team dat vorig seizoen met 'roze Mercedessen' beter scoorde dan ooit.

De resultaten in de Formule 1 in 2020 - NOS

Vettel werd vier keer wereldkampioen: hij behaalde zijn titels met Verstappens huidige team Red Bull, maar staat al sinds 2014 droog. De Duitser wil bewijzen dat de tegenvallende oogst bij zijn vorige renstal Ferrari aan het team lag en niet aan hem. Vettel wil eerherstel en oogt nu al opgelucht, maar heeft geen trek in een moddergevecht. "Ik praat niet over andere teams. Dat is niet netjes." De 33-jarige coureur houdt zich dus op de vlakte. Wat is het grootste verschil tussen Ferrari en Aston Martin? "Geen espresso en pizza meer, maar witte bonen in tomatensaus."

Sebastian Vettel in zijn nieuwe groene outfit - AFP

Liever praat hij in zijn groene outfit over de toekomst. "Ik ben hier om te winnen. Ik moet nog aan veel dingen wennen, maar dat is een kwestie van tijd. Het komt wel goed. Mercedes en Red Bull zijn nu nog een maat te groot, maar daarachter zal het 'close' worden." Sainz leeft in een droomwereld Vettels plaats bij Ferrari is ingenomen door Carlos Sainz. De 26-jarige Spanjaard debuteerde in 2015 samen met Max Verstappen bij Toro Rosso (het huidige AlphaTauri) en verkaste daarna naar Renault en McLaren. De overstap van McLaren naar Ferrari, dat afgelopen seizoen geen potten kon breken, lijkt bijna een degradatie, maar Sainz ziet dat anders. "Ik leef in een droomwereld en geniet. Iedereen wil voor Ferrari rijden. Dit team heeft het zwaar, maar we gaan terug naar de top." Net als Vettel zegt Sainz dat hij tijd nodig heeft. "Het helpt dat dit al mijn vierde team is, maar je op je gemak voelen en de limiet van een auto opzoeken vergt maanden. Nu ben ik nog niet zover."

Race begint zondag om 17.00 uur De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.00 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

Sainz' teamgenoot Charles Leclerc brandt zijn vingers na Ferrari's slechtste seizoen in decennia niet aan hoge verwachtingen. "We hebben geleerd van onze fouten en zijn sterker dan vorig jaar. De auto is eenvoudiger te besturen, maar ik verwacht opnieuw een zeer zwaar seizoen." Ricciardo en Norris zijn positief De vacature-Sainz bij McLaren is ingevuld door Daniel Ricciardo. De 31-jarige Australiër droomt van zeges en een wereldtitel.

Daniel Ricciardo tijdens de persconferentie in Bahrein - AFP

"Ik ga eerst aanvallend racen en kansen grijpen. Volgend jaar is het echt nieuwe ronde, nieuwe kansen", wijst de ex-teamgenoot van Verstappen op de aanstaande verandering van het reglement. "Ik denk dat ik dan echt op de goede plek zit." Ricciardo's teamgenoot Lando Norris is - dankzij de komst van een Mercedeskrachtbron - nog optimistischer. "Ik verwacht dat er geen voorhoede en middenmoot meer is. Alles zal in elkaar schuiven", voorspelt de Brit die aan zijn derde F1-seizoen begint.

Veteraan Alonso voelt zich niet oud Boeiend ingrediënt voor de strijd in de middenmoot is de terugkeer van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. De 39-jarige Spanjaard is geland op zijn oude Renault-nest, dat nu als Alpine door het leven gaat.

Fernando Alonso wandelt over de paddock - AFP

"Ik krijg steeds de vraag of ik niet versleten ben", moppert de veteraan. "Nee, ik voel me niet te oud. Mensen vergeten dat de kampioen die deze sport al jaren domineert ook al 36 is (red: Lewis Hamilton). Mijn comeback wordt een succes." Volgens teamgenoot Esteban Ocon komt Alonso bij Alpine in een gespreid bedje. "Deze auto heeft de beste motor die ik tot nu toe heb gehad. Ik verheug me op de samenwerking. Fernando is supergemotiveerd en topfit. Hij lijkt geen 39, maar 28."

Gasly opgewonden, reuzensprongen Tsunoda Ook AlphaTauri wil hoge ogen gooien. Het tweede Red Bull-team verheugt zich op de nieuwe, veelbelovende Hondamotor. "Er zijn goede redenen om opgewonden te raken. De geboorte van de auto verliep vlekkeloos", jubelt Pierre Gasly. De Fransman zal zijn handen vol krijgen aan teamgenoot Yuki Tsunoda: een kleine Japanner (1 meter 59) die met reuzensprongen een plek in de koningsklasse van de autosport heeft afgedwongen. Dat debuut heeft veel voeten in de aarde. "De cockpit moest worden aangepast omdat ik niet lekker zat. Ik kon niet goed bij de pedalen", zegt Tsunoda. De 20-jarige 'rookie' ondergaat het als een sprong in het diepe. "Geen idee wat me te wachten staat, maar ik wil meteen punten scoren. Zoveel mogelijk."