Samen eten en yoga zonder mondkapje: in dit tehuis leven ze alsof corona voorbij is

Een yogales met de groep, samen eten in het restaurant en tijdens een koud boottochtje gezellig tegen elkaar aankruipen. Voor de 28 gevaccineerde ouderen in woonzorginstelling Nieuw Rollecate in Deventer is dit allemaal alweer realiteit. Het vaste zorgpersoneel draagt er standaard geen mondkapje meer, want ook die hebben vrijwel allemaal twee keer een prik gehad.

De beschermingsmiddelen liggen overigens nog wel op de plank. Personeel kan er zelf voor kiezen om alsnog een mondneusmasker of andere beschermingsmiddelen te dragen. En als ze zelf niet helemaal fit zijn, blijven ze thuis of doen ze een sneltest.

Directeur Linda Hazelhekke-Zomer weet dat ze met dit beleid haar nek uitsteekt. "Spannend is het ook wel", geeft ze toe. "Maar onze gasten vinden het veel prettiger, we zijn veel beter verstaanbaar, mensen hebben weer gezichtsherkenning. We maken de zorg persoonlijker, wat iedereen prettiger vindt."

Het scheelt dat Nieuw Rollecate geen corona-uitbraak heeft gekend, zegt Hazelhekke-Zomer. De maatregelen om het virus buiten de deur te houden, hadden echter wel een weerslag. "Mensen zeiden dat als het zo nog langer doorging, het van hen niet meer hoefde. Daaruit blijkt wel hoe ingrijpend de maatregelen waren. We willen nu de tijd die ze nog hebben hier, zo aangenaam mogelijk maken."

Soepeler dan advies OMT

Met het beleid in Nieuw Rollecate wijkt de directeur af van het advies van het OMT. Dat luidt dat bezoek van één naar twee mensen per dag kan in tehuizen waar bewoners dubbel zijn gevaccineerd, maar alleen als de rest van de maatregelen, zoals het gebruik van mondneusmaskers en het 1,5 meter afstand houden, in acht worden gehouden.

Cees Hertogh, OMT-lid en hoogleraar ouderengeneeskunde: "Het is simpelweg niet zo dat, als bewoners allemaal gevaccineerd zijn, je alles los kunt laten."

De wetenschap weet immers niet hoe goed en hoe langdurig de bescherming van het vaccin bij kwetsbare ouderen is, legt hij uit. "We zien een sterke daling in besmettingscijfers in verpleeghuizen maar we zien ook dat er nieuwe locaties komen waar toch weer besmettingen zijn gemeld. We zitten in deze fase met een hoop onzekerheden."

Eigen verantwoordelijkheid

Ook is onduidelijk hoe besmettelijk ouderen nog zijn na een prik. Daarnaast is de besmettingsgraad buiten de tehuizen nog hoog. Maar, zegt Hertogh, het OMT-advies is en blijft een advies. "Op basis daarvan moeten zorgorganisaties hun eigen verantwoordelijkheid nemen."

Als medewerkers "hele intensieve handelingen" moeten doen, gebruiken ze nog wel beschermingsmiddelen, vertelt Hazelhekke-Zomer. "Maar in het algemene werk doen we dat nu niet meer. We vertrouwen op het vaccin. Ergens moeten we ook weer een keertje teruggaan naar normaal."