Het megaproces rond Ridouan Taghi uitgelegd

Het is een van de grootste rechtszaken in Nederland ooit: het Marengoproces. Een megazaak, met als hoofdverdachte Ridouan Taghi. Deze week ging het proces inhoudelijk van start, en verscheen Taghi voor het eerst in de rechtbank.

Naast Taghi zijn er nog zestien verdachten. De groep wordt door het Openbaar Ministerie in wisselende samenstelling verantwoordelijk gehouden voor zes uitgevoerde liquidaties en een aantal pogingen daartoe.

Een behoorlijk complexe zaak dus, die nog lang gaat duren. NOS op 3 legt je in de video hieronder uit waar het Marengoproces over gaat.