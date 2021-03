Depay op de flank of als centrumspits? De Boer bekijkt het per wedstrijd

Memphis Depay - ANP

Het is een discussie die onder Ronald Koeman ondenkbaar was: heeft Oranje meer aan Memphis Depay in de spits of op de linkerflank? De resultaten van het Nederlands elftal zijn niet goed en dan liggen alle beslissingen van bondscoach Frank de Boer onder een vergrootglas. Zo ook die over de voorhoede. De Nederlandse goals vielen woensdag tegen Turkije (4-2) pas na het invallen van Luuk de Jong. Depay was zelf ook beter en gevaarlijker op links dan in het midden. "Niet helemaal mee eens", zei Depay donderdag over de analyse dat het pas ging lopen met de invallers. "In de eerste helft creëer je ook twee kansen. Met plan B waren we alleen efficiënter en zag je het geloof terugkomen, maar voordat Luuk erin kwam, hadden we ook kansen." Zes keer onder De Boer: twee goals, twee assists Onder De Boer begon Depay tot nu toe drie keer als centrumspits in een driespitsensysteem, twee keer op de linkerflank en één keer als spits in een tweespitsensysteem. Zijn rendement: twee doelpunten en twee assists.

Het is duidelijk waar de voorkeur van Depay zelf ligt. Hij voelt zich het sterkst in een vrije rol als centrumspits. "Kijk maar naar de statistieken", gaf de 27-jarige aanvaller van Olympique Lyonnais als uitleg. Die centrale rol en dat vertrouwen kreeg Depay onder De Boers voorganger Koeman vrijwel altijd. Na een eerste wedstrijd onder Koeman op de linkerflank startte Depay vervolgens zestien interlands op rij centraal voorin. Het bleek een gouden zet van Koeman en een van de pijlers van zijn succes. 'Belangrijk om te luisteren waar spelers zich prettig voelen' De Boer bekijkt het meer per wedstrijd. "Het is wel belangrijk dat je luistert naar waar spelers zich prettig bij voelen", zei de bondscoach vrijdag over de voorkeur van Depay. "Aan de andere kant hangt het ook van tegenstanders af. Waar heeft hij voor zichzelf en het team het meeste rendement? Ik kijk naar wat het elftal nodig heeft." Bekijk hieronder de uitleg van De Boer op de persconferentie van Oranje vrijdag:

Aanvallend draaide Oranje onder het bewind van Koeman om Depay. Met Georginio Wijnaldum in zijn rug betaalde de aanvaller dat vertrouwen terug met doelpunten en assists. Depay was als spits met elf goals en twaalf assists direct betrokken bij 23 van de 43 doelpunten die Oranje onder Koeman maakte. Onomstreden is Depay voor De Boer ook, maar de onomstreden centrumspits is hij dus niet voor de huidige keuzeheer. Overigens was het ook Koeman die, in zijn laatste interland als bondscoach tegen Estland in november 2019, Depay niet als centrale spits, maar als linksbuiten opstelde en Luuk de Jong als centrumspits. Dit idee nam De Boer over bij de afgelopen interlands tegen Spanje (1-1) en Bosnië en Herzegovina (3-1). Om meerdere redenen pakte die keuze goed uit. Met Luuk de Jong heeft Oranje een hardwerkend aanspeelpunt en met Depay op de flank heeft het Nederlands elftal een buitenspeler die normaal gesproken altijd levert,

Zo speelde Depay tegen Bosnië een sterke wedstrijd als linksbuiten. En de prestaties van de alternatieven op de flank houden ook niet over. Koeman prees zich tegen het einde van zijn periode als bondscoach gelukkig dat zijn opties aanvallend waren toegenomen. De ideale adjudanten van Depay centraal voorin hebben zich echter nog niet aangediend. Donyell Malen speelde tegen Turkije zwak op links, Steven Berghuis heeft in 22 interlands nog nooit gescoord, Steven Bergwijn heeft het moeilijk bij zijn club Tottenham Hotspur, Calvin Stengs is talentvol maar nog niet helemaal rijp, over Ryan Babel is al veel gezegd en Quincy Promes is er nu niet bij. En dus lonkt een nieuwe kans voor Luuk de Jong tegen Letland, zaterdagavond. Met Depay aan zijn zijde op de flank.