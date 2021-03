Opnieuw botsingen tussen politie en betogers in Bristol, 10 arrestaties

Zo'n duizend mensen waren op het Kill the Bill-protest afgekomen. Net als afgelopen zondag en dinsdag begon de betoging vreedzaam. Toen de politie om 22.00 uur de menigte probeerde te verspreiden met een beroep op de coronaregels, stuitten de agenten op fel en hardhandig verzet. Ze zetten honden, paarden en pepperspray in om de betogers te verdrijven.

Gisteravond is een protest in de Engelse stad Bristol opnieuw uitgelopen op een hardhandig treffen tussen oproerpolitie en betogers. Voor de derde keer in een week tijd gingen mensen de straat op om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat politieagenten meer bevoegdheden geeft om ook vreedzame protesten in te perken. De politie zegt te zijn bekogeld met bakstenen en flessen. Tien betogers zijn aangehouden vanwege gewelddadigheden, het aanvallen van een hulpverlener en drugsbezit.

Steeds meer maatschappelijke organisaties en groeperingen maken bezwaar tegen het wetsvoorstel dat de politie in staat stelt een straatprotest te beëindigen als dat te lang duurt of te rumoerig is. Het verzet tegen de conceptwet groeide door het stevige politieoptreden tegen mensen die op 13 maart in Londen bijeen waren om Sarah Everard te gedenken, die door een politieagent is ontvoerd en vermoord. Het voorstel wordt deze dagen in het Lagerhuis besproken.

Ook elders in Engeland zijn dit weekend Kill the Bill-protesten georganiseerd, onder meer in Manchester, Sheffield, Birmingham en Portsmouth.