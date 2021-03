'Vaccindeal EU en VK ophanden' • De Jonge: 'wappiegeluid' in Kamer gevaarlijk

Hugo de Jonge vindt het gevaarlijk dat er een partij in de Tweede Kamer zit die het coronavirus niet serieus neemt. Dat zegt de demissionair minister van Volksgezondheid in een interview met het AD. De Jonge doelt op Forum voor Democratie, volgens hem "een partij die de ernst van het virus bagatelliseert".

"Dat je zo'n viruswappie op Twitter tegenkomt is tot daaraantoe, maar nu hoor je die geluiden ook in de Tweede Kamer en daar maak ik me echt zorgen over", aldus De Jonge over de partij die tijdens de verkiezingen groeide van twee naar acht zetels.

De Jonge vreest dat er een flinke groep vatbaar is voor het gedachtegoed van de partij van voorman Thierry Baudet, vanwege "coronamoeheid". Baudet zaait regelmatig twijfel over de werking van vaccins en de ernst van de bijwerkingen en dat zou er volgens De Jonge toe kunnen leiden dat niet genoeg mensen zich laten vaccineren. Vaccinatie is "de enige echte weg uit deze crisis", zegt De Jonge. Met complotdenkers in gesprek gaan heeft volgens De Jonge niet veel zin, maar wel met mensen die twijfelen: "Die wil je er wel graag bij houden."

In debatten in de Tweede Kamer is De Jonge al regelmatig in aanvaring gekomen met Forum-Kamerlid Wybren van Haga. Zo betichtte De Jonge Van Haga van het verspreiden van nepnieuws over vaccins.