'114 objecten die Britten roofden in Nigeria in Nederlandse musea'

Nederlandse musea beschikken over 114 objecten die de Britten eind negentiende eeuw uit het hedendaagse Nigeria geroofd hebben. Dat blijkt uit een onderzoek dat Trouw in handen heeft.

De 114 objecten bevinden zich in het Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam. De musea voerden het onderzoek, dat twee jaar duurde, zelf uit. Nigeria roept al jaren op de kunst terug te geven.

De objecten maken deel uit van de zogeheten Benin Bronzes, een verzameling van duizenden metalen sculpturen en plaquettes. Britse soldaten roofden de sculpturen in 1897 uit een paleis in Benin City. Die stad ligt nu in Nigeria, maar was destijds de hoofdstad van het Koninkrijk Benin, niet te verwarren met de hedendaagse republiek Benin.

Ook Duitsland beschikt over objecten uit de verzameling. Afgelopen week maakte Duitsland bekend te onderhandelen met Nigeria over de teruggave van de sculpturen. In het Ethnologisches Museum in Berlijn zijn meer dan vijfhonderd Benin Bronzes aanwezig. De universiteit in het Schotse Aberdeen kondigde donderdag aan een sculptuur uit de verzameling terug te geven aan Nigeria.

Speciaal museum

De Nederlandse staat is eigenaar van de meeste objecten. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurde in januari een plan naar de Tweede Kamer over het teruggeven van geroofde kunst. Een volgend kabinet moet erover beslissen.

In 2018 zaten de musea al om de tafel met Nigeria. Toen werd afgesproken dat er een speciaal museum in Benin City moet worden gebouwd om de objecten tentoon te stellen. Het idee was toen om de objecten slechts in bruikleen te geven aan dat museum.