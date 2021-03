Biden over omstreden kieswet Georgia: 'On-Amerikaanse gruwel'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar Republikeinse politici in de staat Georgia. In de staat werd deze week een omstreden kieswet aangenomen die volgens de Democraten bedoeld is om zwarte kiezers te ontmoedigen naar de stembus te gaan.

Biden noemt de wet "een gruwel", "on-Amerikaans" en "Jim Crow in de 21ste eeuw". Met de term 'Jim Crow' verwijst Biden naar wetten die tot 1965 raciale segregatie in stand hielden in de zuidelijke staten van de VS.

De nieuwe wet stelt onder meer strengere identificatie-eisen aan briefstemmers en beperkt het aantal afgiftepunten voor briefstemmen. Kiezers die in de rij staan voor een stembureau mogen niet meer worden voorzien van voedsel of flesjes water. Het is niet ongebruikelijk dat kiezers uren staan te wachten voordat ze hun stem kunnen uitbrengen. Dat is voornamelijk een probleem in zwarte wijken omdat daar naar verhouding minder stembureaus zijn.

Daardoor worden zwarte kiezers onevenredig hard getroffen door de wet, zeggen tegenstanders. Zij menen dat dat juist de bedoeling is van de Republikeinen. De Republikeinse gouverneur van Georgia Brian Kemp spreekt dat tegen. Hij stelt dat de wet "de integriteit van de verkiezingen verzekert".

Democratische meerderheid

President Biden noemde de regel over waterflesjes "het bewijs dat deze wet niks met eerlijkheid te maken heeft." Volgens Biden is de wet "niets dan een straf, ontworpen om mensen ervan te weerhouden om te stemmen".

Tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen behaalde Biden een meerderheid in Georgia. Voor het eerst sinds 1992 gingen de kiesmannen in de staat daarom naar een Democraat. Dat kwam onder meer doordat de opkomst onder zwarte kiezers historisch hoog was. Ook beide Senaatszetels in Georgia gingen naar een Democraat.

In het staatscongres hebben de Republikeinen echter een meerderheid, waardoor de wet kon worden aangenomen. Biden kondigde aan dat het ministerie van Justitie de wet onder de loep neemt, al is onduidelijk welke juridische aanknopingspunten er volgens Biden zijn om iets aan de wet te veranderen.