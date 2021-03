Frankrijk verliest van Schotland, rugbyers Wales winnen zeslandentoernooi

De rugbyers van Wales hebben zonder zelf te spelen het zeslandentoernooi op hun naam geschreven. Frankrijk had Wales vrijdagavond nog van de titel kunnen houden, maar Les Bleus voldeden in het inhaalduel met Schotland niet aan hun opdracht en verloren zelfs: 23-27.

In de eerste helft kwam Frankrijk via een penaltykick snel op 3-0, maar vervolgens namen de Schotten het heft in handen. Pas in de 36ste minuut wist Brice Dulin de eerste van de benodigde vier try's te maken waarna Frankrijk met een 13-10 voorsprong ging rusten.

Schotten winnen in extra tijd

Ook na rust wist Frankrijk niet het gewenste verschil te maken. De Fransen kwamen nog tot twee try's, wat sowieso niet genoeg was, en zagen in de slotfase de Schotten zelfs nog winnen door een try van Duhan van der Merwe in de extra tijd. Het was voor het eerst sinds 1999 dat Schotland een zege in Parijs boekte.