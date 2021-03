'Klokkenluider bij politiebureau Rotterdam door collega's weggepest'

Een agent die de leiding van de Rotterdamse politie informeerde over racistische uitlatingen van collega's in Whatsappgroepen, is door zijn collega's gepest. Dat schrijft NRC, die ook als eerste schreef over de racistische chatberichten.

De agenten zaten samen met de klokkenluider in een appgroep, waarin zeer discriminerende uitingen werden gedaan. Toen bleek dat de politieman in kwestie, die een Marokkaanse achtergrond heeft, melding van die berichten had gemaakt, kreeg hij met agressie van collega's te maken. Die zagen hem als verrader, schrijft de krant.

De Rotterdamse politiebaas Fred Westerbeke zou vorig jaar december op de hoogte zijn gesteld van de agressie tegen de klokkenluider. Een wijkagent die al lang verbonden was aan hetzelfde politiebureau als de mensen in de appgroep, stelde Westerbeke op de hoogte met de woorden: "We worden geregeerd door extremistische minderheden".

Appgroep door teamchef opgeheven

De klokkenluider was wijkagent op het politiebureau Marconiplein, maar is inmiddels overgestapt naar de politie Midden-Nederland. De appgroep werd eind 2019 door de teamchef opgeheven.

Vorige maand zei Westerbeke tegen NRC dat de agenten die racistische, discriminerende en seksistische appgesprekken hielden, een schriftelijke berisping van hem hadden gekregen. Dat is de lichtste disciplinaire sanctie die de politie op kan leggen. Het OM stelde in de zomer van vorig jaar een onderzoek in.