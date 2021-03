'Klokkenluider agenten Rotterdam werd gepest', politie spreekt dat tegen

Een agent die de leiding van de Rotterdamse politie informeerde over racistische uitlatingen van collega's in Whatsappgroepen, is volgens NRC door zijn collega's gepest. De politie ontkent dat en zegt dat er sprake was van een ongelukkige situatie, die snel is uitgepraat.

De agenten zaten samen met de klokkenluider in een appgroep, waarin zeer discriminerende uitingen werden gedaan. Toen bleek dat de politieman in kwestie, die een Marokkaanse achtergrond heeft, melding van die berichten had gemaakt, zaten collega's hem volgens NRC dwars. Ze zouden hem als verrader hebben gezien. Een andere agent meldde dat bij de leiding in een mail, die in het bezit van NRC.

De politie heeft een andere lezing van de zaak. De klokkenluider was wijkagent op het politiebureau Marconiplein. Hij had promotie gemaakt en was vertrokken naar de eenheid Midden-Nederland. Toen een collega in Rotterdam met pensioen ging, keerde hij een dag terug om erbij te kunnen zijn.

Gekwetst en genegeerd gevoeld

"Die collega stond bij de briefing met andere agenten die in die appgroep hebben gezeten", zegt een woordvoerder. "Dat leidde tot een heel ongemakkelijke situatie en dat werd ook aangegeven bij de operationeel coördinator. Die heeft ze uiteindelijk uit elkaar gehaald, in plaats van het gesprek met ze aan te gaan. Daar heeft de collega zich gekwetst en genegeerd door gevoeld. Een dag later belde de teamchef en hebben ze een prima gesprek gevoerd. Daarmee was het voor hem klaar."

De politie stelt dat er dan ook geen sprake is van pesten. "Onze collega heeft zich er snel weer overheen gezet. Door hem weg te zetten als slachtoffer, doen we geen recht aan de situatie."

Appgroep door teamchef opgeheven

Donderdag zei politiebaas Westerbeke in een debat in de Rotterdamse gemeenteraad dat de wijkagent "nog een flinke periode nadat het appen zich heeft afgespeeld in dat team heeft doorgewerkt". Hij zei ook dat de mail van de andere collega was geschreven "door iemand in emotie". De mail doet volgens hem "geen recht aan wat er precies is gebeurd".

Vorige maand zei Westerbeke tegen NRC dat de agenten die racistische, discriminerende en seksistische appgesprekken hielden, een schriftelijke berisping van hem hadden gekregen. Dat is de lichtste disciplinaire sanctie die de politie kan opleggen. Het OM stelde in de zomer van vorig jaar een onderzoek in. De appgroep werd eind 2019 door de teamchef opgeheven.