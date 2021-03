Boskalis-topman hoopt begin volgende week Suez-schip los te krijgen

Plan B

Als dat niet lukt, heeft Berdowski nog een plan B. "Parallel zijn we al bezig om een kraan te installeren die op het land staat. Daarmee zijn we in staat eventueel containers van het voordek af te halen. Dat kan om honderden containers gaan, waardoor je het schip aan de voorkant een stuk lichter maakt. " Het schip komt daardoor iets omhoog waardoor het loswrikken nog makkelijker gaat.

Het nadeel van dit plan B is dat het minder snel gaat, omdat de honderden containers niet zomaar van het schip kunnen worden getakeld. "Die zeshonderd containers moet je ook weer kwijt", zegt Berdowski. "Direct naast het schip is het gewoon woestijn. De afvoer van die containers wordt dus wel een puzzel."

De topman hoopt niet dat het zover komt. Berdowski: "We schaken op twee borden. Hopelijk lukt het ons puur met de trekkracht, het hoge tij en het baggeren om het schip los te krijgen."