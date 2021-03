Wit-Rusland mag niet meedoen aan Songfestival na afgekeurde inzendingen

In een verklaring zegt de EBU dat ook het tweede nummer niet voldoet aan de regels. Die schrijven onder meer voor dat een inzending niet te politiek beladen mag zijn.

Wit-Rusland mag dit jaar niet deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Ook de tweede inzending die de Wit-Russische omroep heeft gedaan, is door organisator European Broadcasting Union (EBU) geweigerd.

De eerste inzending, zo oordeelde de organisator twee weken geleden, botste met "het apolitieke karakter" van het festival. De nationale omroep van Wit-Rusland nomineerde aanvankelijk de band Golosy Zmesta (wat kan worden vertaald als Stemmen met een betekenis), die openlijk het regime van president Loekasjenko steunt.

"Ik zal je leren naar de pijpen te dansen, ik zal je leren om toe te happen", zingt de voorman in het lied. Het land kreeg van de EBU de gelegenheid een nieuwe inzending in te sturen of het lied aan te passen.

De nationale omroep stuurde een nummer van dezelfde band, maar ook dat voldeed niet, stelt de organisator. Wat de tekst van de nieuwe inzending is, is niet bekendgemaakt. De verlengde deadline voor nog een derde inzending is inmiddels verstreken.

Het songfestival vindt dit jaar plaats op 18, 20 en 22 mei.