Auteur Larry McMurtry, Oscarwinnaar voor Brokeback Mountain, overleden

De Amerikaanse schrijver Larry McMurtry is overleden. Hij was 84 en stierf in zijn huis in de Texaanse plaats Archer City aan hartfalen.

McMurtry's oeuvre bestaat uit bijna vijftig boeken en tientallen filmscenario's. Bekende werken zijn de romans The Last Picture Show en Terms of Endearment, die beide werden verfilmd. Voor zijn scenario van The Last Picture Show uit 1971 werd hij genomineerd voor een Oscar. Die won hij niet, maar 34 jaar later kreeg hij de belangrijkste filmprijs alsnog, voor zijn script voor Brokeback Mountain.

Wilde Westen

Lonesome Dove uit 1985 geldt als zijn magnum opus. Terugkijkend op zijn carrière beschouwde hij de westernroman uit 1985, die afrekende met het romantische beeld van het Wilde Westen, zelf ook als zijn beste werk. Hij won er een Pulitzerprijs voor.

McMurtry schreef niet alleen boeken, hij handelde er ook in. In Archer City bouwde hij een enorme tweedehandsboekenzaak, een van de grootste in de Verenigde Staten. Zijn persoonlijke collectie bestond uit tienduizenden exemplaren.