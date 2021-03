Bertens opnieuw snel onderuit, ook Rus strandt in Miami

In Miami, waar Bertens een bye had voor de eerste ronde, pakte Samsonova vooral de tweede opslag van de Nederlandse aan, die in de eerste set slechts een van de zeven punten op haar tweede service won. En retournerend speelde ze ook weinig klaar. De 22-jarige Samsonova kreeg geen enkel breakpoint tegen.

Bertens maakte begin deze maand haar rentree, na een achillespeesoperatie in oktober. In Doha verloor ze haar eerste duel en een week later wist ze ook in Dubai niet te winnen.

Kiki Bertens en Arantxa Rus hebben de tweede ronde van het masterstoernooi van Miami niet overleefd. Bertens verloor in twee sets van de Russische Lioedmila Samsonova en Rus ging in twee sets ten onder tegen de Griekse Maria Sakkari.

Rus, die in de eerste ronde nog in twee sets had afgerekend met Marie Bouzkova, kwam er nauwelijks aan te pas in de servicegames van opponente Sakkari. De Griekse nummer 25 van de wereld serveerde niet alleen prima, maar domineerde ook de rally's met harde groundstrokes. De 30-jarige Nederlandse (84ste van de wereld) kreeg in de eerste set geen enkele breekkans en kwam in de opslaggames van de Griekse zelfs nooit op deuce.

In de tweede set ging het net als in de eerste mis in Rus' tweede opslagbeurt. Ze wist nog knap vijf breekkansen weg te werken, maar op de zesde sloeg Sakkari alsnog toe. De Griekse stond Rus ook in de tweede set geen breekkansen toe en won de wedstrijd simpel met 6-2, 6-3.

Rentree Osaka

Naomi Osaka heeft in Miami succesvol haar rentree gemaakt door met 7-6 (3), 6-4 te winnen van Ajla Tomljanovic. Het was voor de Japanse nummer twee van de wereld haar eerste optreden sinds de gewonnen finale van de Australian Open.