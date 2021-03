Strafrechtelijk onderzoek naar organisatoren Pakistaanse vrouwenmars

Een groep advocaten in Peshawar had middels een petitie gelobbyd om toch een onderzoek op gang te krijgen. Zij stellen dat de leuzen op de protestborden "onislamitisch en obsceen" zijn en een belediging zijn aan het adres van de profeet Mohammed.

De politie in Islamabad had eerder geweigerd een dergelijk onderzoek te starten. Volgens de politie in de hoofdstad was de aantijging aan het adres van de organisatoren gebaseerd op misleidende berichten op sociale media. Beelden van protestborden die na de mars opdoken, zouden zijn bewerkt en gemanipuleerd.

Een rechter in de Pakistaanse stad Peshawar heeft de politie opgedragen een onderzoek te beginnen naar de organisatoren van een protestmars georganiseerd op internationale vrouwendag. Volgens de rechter hebben de vrouwen zich mogelijk schuldig gemaakt aan godslastering. Daar staat in Pakistan de doodstraf op.

Volgens de organisatoren is er niets waar van de beschuldigingen. Ook de Qatarese nieuwszender Al Jazeera spreekt van een "doelgerichte campagne" van misinformatie, die een conservatieve reactie is op de feministische beweging in Pakistan.

Na de demonstratie in Islamabad op 8 maart werden de organisatoren bedreigd, onder meer door de Pakistaanse tak van de Taliban. De organisatoren hebben de Pakistaanse overheid opgeroepen hun bescherming te bieden.

Vier jaar geleden werd in maart in Pakistan voor het eerst een vrouwenmars gelopen. De Women's March is een demonstratie voor vrouwenrechten die jaarlijks wereldwijd plaatsvindt, zo ook in Nederland.