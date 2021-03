Almere City verspeelt bij MVV dure punten in strijd om promotie

De eerste helft in Maastricht kende weinig hoogtepunten. De grootste kansen waren verrassend genoeg voor de thuisploeg, die de elfde plaats bezet in de eerste divisie. Arne Naudts maakte het Almere City-doelman Michael Woud tot twee keer toe lastig. Eerst moest Woud redding brengen op een kopbal van de Belgische aanvaller en even later kon hij een inzet van Naudts nog maar ternauwernood naast het doel tikken.

Na rust herpakte Almere City zich en was John Yeboah dicht bij de openingstreffer, maar zijn inzet stuiterde via de onderkant van de lat weer terug het veld in.

Aan de andere kant was het enkele minuten later wel raak. Sven Blummel haalde hard uit met zijn linker en liet doelman Woud kansloos. De bezoekers kregen in het laatste kwartier van de wedstrijd nog wel kansen op de gelijkmaker, maar onder anderen invaller Elias Sørensen had het vizier niet op scherp staan.

Joy Lance Mickels zorgde met een mooi stiftje over de doelman heen voor de beslissing in de wedstrijd.

Zondag vervolg 30ste speelronde

Koploper SC Cambuur en nummer twee De Graafschap komen zondag in actie. Cambuur gaat op bezoek bij Roda JC en De Graafschap speelt een uitwedstrijd bij NAC Breda.