Waterpolosters zetten grote stap richting finaletoernooi World League

De Nederlandse waterpolosters hebben dankzij een zege op Spanje een grote stap gezet richting het finaletoernooi van de World League. De ploeg van bondscoach Arno Havenga won met 12-11 van de Europees kampioen.

Nederland begon sterk aan de voorlaatste wedstrijd in de groepsfase van de World League. Via Dagmar Genee en Catharina van der Sloot stond Oranje al snel op een 2-0 voorsprong.

De Spaanse vrouwen vochten zich vervolgens terug tot 2-2, waarna Oranje, dankzij Genee en Simone van de Kraats, opnieuw een voorsprong nam. Spanje toonde echter keer op keer veerkracht en liet Nederland nooit verder dan twee doelpunten weglopen.

Spanje neemt initiatief over

Aan het einde van de tweede periode kantelde de wedstrijd langzaam maar zeker. Spanje pakte voor het eerst in een voorsprong en hield deze ook in de derde periode vast. Met name Judith Forca en Beatriz Ortiz waren op schot in het duel, dat in Boedapest werd gespeeld.

De Spaanse waterpolosters gingen met een 10-9 voorsprong de laatste periode in, maar de krachten vloeiden daarna weg. Nomi Stomphorst maakte gelijk en Van de Kraats stelde met twee treffers de zege veilig. Spanje wist daar nog slechts één goal tegenover te stellen.

Beste drie

Met alleen de wedstrijd tegen Rusland (zaterdag om 18.00 uur) nog voor de boeg, staat Nederland vierde in de groepsfase van de World League. Omdat het finaletoernooi hoogstwaarschijnlijk in Kazan wordt gespeeld, is Rusland als gastland automatisch geplaatst.

Daardoor moet Nederland bij de beste drie landen in de poule eindigen om deel te mogen nemen aan het toernooi, dat in juni wordt gespeeld.