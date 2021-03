Nederlandse ijsdansers 29ste bij WK-debuut, Van Zundert foutloos op vrije kür

IJsdansers Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen zijn er bij hun debuut op een WK niet in geslaagd zich voor de vrije dans te plaatsen. Het Nederlandse duo eindigde in het Zweedse Stockholm in de ritmische dans als 29ste van de 31 koppels.

Verhaegh (19) en Van Geffen (27) hadden vooraf gezegd vooral niet als laatste te willen eindigen bij hun eerste wereldkampioenschap. Met een mooie dans op de klanken van Diamonds are a girl's best friend van Marilyn Monroe slaagden ze in die missie, maar een klassering in de top-20 (en dus een startbewijs voor de vrije dans) zat er nooit in.

Het Nederlandse duo schreef hoe dan ook geschiedenis. De laatste keer dat er een Nederlands ijsdanspaar werd afgevaardigd naar het WK, was alweer 37 jaar geleden.