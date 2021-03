Kunstrijdster Van Zundert zestiende bij WK-debuut: beste prestatie in 45 jaar

Lindsay van Zundert heeft een bijzondere prestatie geleverd bij de WK kunstrijden. De 16-jarige reed bij haar debuut op het wereldkampioenschap in het Zweedse Stockholm een foutloze vrije kür en eindigde als zestiende.

Van Zundert rijdt foutloze vrije kür bij WK-debuut, ijsdanspaar niet door - NOS

Het is 45 jaar geleden dat een Nederlandse kunstrijdster hoger eindigde op een WK. Dianne de Leeuw was in 1976 de laatste die een topprestatie neerzette; zij veroverde dat jaar het brons. In 1975 pakte De Leeuw de wereldtitel. Van Zundert wist zich woensdag dankzij een foutloze korte kür verrassend te plaatsen voor het vervolg van het wereldkampioenschap kunstrijden. Omdat Van Zundert als 24ste en laatste door mocht, was ze vrijdagavond als eerste aan de beurt. Met een stabiele kür waarin ze maar liefst zes drievoudige en vijf dubbele sprongen foutloos landde, tekende de jonge Nederlandse voor een persoonlijk record (116,78). Die score bracht haar op een totaal van 174,50 punten (ook een PR), waardoor ze acht plaatsen winst boekte op de ranglijst.

Lindsay van Zundert - AFP

De wereldtitel ging met 233,17 punten naar de Russin Anna Sjtsjerbakova, die in 2020 op de EK zilver won. Ze werd op het podium door haar landgenoten Aleksandra Troesova en Jelizaveta Toektamysjeva (winnares van EK- en WK-goud in 2015) geflankeerd. Olympische Spelen? Dankzij de goede klassering van Van Zundert lijkt de deur naar de Olympische Winterspelen in Peking van volgend jaar voor haar op een kier te staan. De internationale regels voor olympische plaatsing verschaffen echter weinig duidelijkheid over de exacte eisen en dat geldt ook voor de nationale eisen van sportkoepel NOC*NSF.

IJsdanspaar niet naar vrije dans IJsdansers Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen slaagden er eerder op de dag bij hun debuut op een WK niet in om zich voor de vrije dans te plaatsen. Het Nederlandse duo eindigde in het Zweedse Stockholm in de ritmische dans als 29ste van de 31 koppels.

Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen in actie bij de WK in Stockholm - AFP