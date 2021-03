Engelse school dicht om protesten na Mohammed-cartoon in les

Een Engelse middelbare school heeft de deuren voor de tweede dag op rij gesloten na een rel over het tonen van een Mohammed-cartoon in de klas. Gisteren werd de docent die de spotprent liet zien al geschorst na protest van tientallen ouders.

Het ging om een tekening uit het Franse satirische blad Charlie Hebdo. Leerlingen van de school bij Leeds kregen de cartoon eerder deze week tijdens een les over religie te zien, tot woede van veel ouders.

Zij vinden dat er sprake is van godslastering en kwamen donderdag bij de school samen om te demonstreren en eisten daar het vertrek van de 29-jarige docent. Vandaag stonden opnieuw mensen voor de deuren van de vwo-school te protesteren.

De gebeurtenissen hebben in het land tot ophef geleid. Het ministerie van Onderwijs heeft de protesten veroordeeld, omdat daarbij bedreigingen zouden zijn geuit. Britse media melden dat de docent in kwestie is ondergedoken.

Excuses van de directie

Het hoofd van de middelbare school bood eerder al excuses aan en deed dat ook namens de docent. Het gebruik van de cartoon noemde hij achteraf "compleet ongepast". In een e-mail aan de ouders zei hij daarnaast dat de spotprent "erg aanstootgevend" was.

Het ministerie laat in een verklaring weten dat het scholen vrijstaat om divers materiaal in het lesprogramma op te nemen, ook als dat materiaal "controversieel of omstreden" is. Het wijst er wel op dat binnen het lesprogramma ook ruimte moet zijn voor wederzijds respect voor religie en geloof.

De directeur van de Batley Grammar School heeft toegezegd dat de cartoon uit het lesprogramma wordt gehaald en dat de lessen over religie onder de loep genomen worden.