Verkenners betreuren formatieblunder, 'Omtzigt niet met lijsttrekkers besproken'

De nieuwe verkenners van de formatie vinden het erg dat het CDA-Kamerlid Omtzigt onderwerp is geworden van een publieke discussie. Door een "menselijke fout" is informatie openbaar geworden, die alleen bedoeld was voor een volgende formatieronde, schrijven Van Ark en Koolmees in een brief aan Kamervoorzitter Arib.

"We betreuren zeer wat er is gebeurd", zei Koolmees bij een toelichting voor de pers. Het gaat dan niet alleen om het openbaar worden van geheime informatie, maar ook de wens van de vorige verkenners om over de positie van het CDA-Kamerlid te willen praten. "Dit is echt van de afdeling: dit had niet mogen gebeuren", vond Van Ark.

'Functie elders'

De nieuwe verkenners reageren op de ophef die gisteren ontstond nadat D66-verkenner Ollongren het Binnenhof verliet met papieren onder haar arm. Het bovenste A4'tje was goed te lezen en daar stond onder meer: 'positie Omtzigt, functie elders'. CDA-leider Hoekstra en Kamerleden reageerden woedend op de onzorgvuldigheid en op de aantekeningen zelf, waarop Ollongren en haar mede-verkenner Jorritsma hun werk neerlegden.

De grote vraag was vervolgens wie de tekst precies had opgesteld. VVD-leider Rutte haastte zich gisteravond te zeggen dat hij en D66-leider Kaag in hun gesprekken niet over Omtzigt waren begonnen. De verkenners zeggen nu dat deze passage "geen weergave is van de gevoerde gesprekken met de zeventien gewezen lijsttrekkers en op geen enkele wijze met hen is besproken."

Uit de media

De "functie elders" berust volgens de voormalige verkenners Ollongren en Jorritsma op een "inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media". Koolmees sprak over een "brainstormsessie" en over informatie gehaald uit de kranten en talkshows.

De nieuwe verkenners spreken opnieuw hun hoop uit dat ze het vertrouwen van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer kunnen herstellen. Volgende week volgt een debat in de Tweede Kamer over de formatieblunder van Ollongren en de gevolgen voor het verloop van de formatie.

Pas na het debat, waarschijnlijk woensdag, gaan de verkenners beginnen met hun gesprekken.