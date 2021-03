Zeilduo Bekkering/Duetz toont vorm in aanloop naar Olympische Spelen

Hoewel de kans klein was dat Van der Meer en Bouwer zich zouden kwalificeren, toonden de Nederlanders zich toch enigszins teleurgesteld. Bouwer: "We gingen er van tevoren natuurlijk niet vanuit dat we ons zouden kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar ja, in je hoofd is er altijd een kleine kans. Dus we gingen er vol voor. Als het dan niet lukt, is het wel echt balen."

Desondanks hebben ze hun blik alweer op de toekomst gericht. "We zijn heel gemotiveerd om een medaille te halen in Parijs en nu is het in ieder geval heel duidelijk wat we moeten doen en dan komt het vanzelf allemaal wel. Daar gaan we ook van genieten", keek Bouwer na afloop van de regatta in Lanzarote al vooruit naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.