Van der Poel niet opgewassen tegen Deceuninck: Asgreen schittert in E3 Classic

In de 203 kilometer rond Harelbeke moesten de renners negen kasseistroken en zeventien korte klimmetjes over, waaronder de Paterberg en de Oude Kwaremont, bekende scherprechters uit Vlaanderens mooiste.

De E3 Saxo Bank Classic, voorheen de E3-prijs, gaat deels over hetzelfde parcours als de Ronde van Vlaanderen en geldt daarom als belangrijke graadmeter voor de belangrijke klassieker, die op zondag 4 april verreden wordt.

In het begin van de koers ontstond een kopgroep van twaalf renners, met daarin drie Nederlanders: Niki Terpstra (winnaar van 2018), Julius van den Berg en Taco van der Hoorn. De vroege vluchters hadden echter geen schijn van kans toen Deceuninck op 79 kilometer van de streep de koers openbrak.

Het elitegroepje bleef echter niet lang weg en vlak voordat Van der Poel en co werden bijgehaald door het uitgedunde peloton, reed Asgreen in zijn eentje weg.

Met nog twintig kilometer te gaan leidde Van Aert zelf het einde van zijn koers in. De Belg van Jumbo-Visma ging aan, maar moest passen toen Van der Poel zijn aanval overnam.

Stybar, Sénéchal, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet (AG2R) konden wel mee en vormden het eerste achtervolgende groepje. Even later wist Dylan van Baarle (Ineos) ook nog aan te sluiten bij de groep, die op twaalf kilometer van de finish het gat met Asgreen nog wist te dichten.

Ploegenspel

Maar de Deense kampioen had een goede dag en op vier kilometer van de streep ging hij er opnieuw in zijn eentje vandoor. In de achtervolgende groep hielden zijn ploeggenoten Stybar en Sénéchal hun benen stil.

Van Avermaet en Naesen deden nog een poging om Asgreen terug te halen, maar zonder succes. Ook Van der Poel bleef azen op een aanval, maar zat gevangen in het ploegenspel.