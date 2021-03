Wel naar de kapper, niet naar de zonnebank: branche spant kort geding aan

Zonnen in een cabine heeft minder contactmomenten dan een knipbeurt bij de kapper en daarom moeten ook zonnestudio's open. Dat vindt Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ), de branchevereniging voor zonnestudio's. Vandaag stond die tegenover de staat in een kort geding om opening af te dwingen.

De branchevereniging spreekt van een willekeurig beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het risico op coronabesmettingen bij een bezoek aan een zonnestudio zou laag zijn. "Klanten gaan in een gesloten cabine alleen naar binnen en er is dus absoluut geen contact met klanten en het personeel. De lucht in de zonnestudio's wordt honderd keer per uur gereinigd", stelt Huib van Heest, voorzitter van SVZ.

Publieke plaatsen

Toch mag de branche niet open van het ministerie. Zonnestudio's vallen niet onder de contactberoepen, zoals massagesalons en nagelstudio's, maar worden gerekend tot publieke plaatsen. "Het kabinet heeft ervoor gekozen om prioriteit te geven aan jongeren en aan contactberoepen voor het welzijn en de verzorging van mensen", laat een woordvoerder van het ministerie van VWS.

Zonnestudio's verkeren momenteel in financieel zwaar weer door de sluitingen, zegt de branche. Van Heest: "Het is catastrofaal. Zonnestudio's hebben enorme financiële tekorten en krijgen slechts beperkt overheidssteun. Dus de financiële druk om weer open te gaan, is enorm."

Geen uitleg

Aanleiding van het kort geding was de aanvankelijk onduidelijke berichtgeving over de zonnestudio's. Op 24 februari maakte het ministerie bekend dat zonnestudio's hun deuren mochten openen. Kort daarna werd dit besluit teruggedraaid, omdat de studio's als publieke plaatsen worden gezien.

Een verdere toelichting van het ministerie ontbrak en daarom was een gang naar de rechter volgens de branchevereniging de enige optie. De rechter doet op 7 april uitspraak.