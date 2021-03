Judoka Tsjakadoea keert zonder medaille terug naar Nederland

Het is judoka Tornike Tsjakadoea vrijdag niet gelukt een medaille te halen op het grandslamtoernooi van Tblisi. In het duel om het brons, in de klasse tot 60 kilogram, verloor de geboren Leeuwarder van de Tadzjiek Shahboz Saidaburorov.

In de kwartfinale ontsnapte de 24-jarige Tsjakadoea dankzij een waza-ari twaalf seconden voor tijd tegen Karamat Huseynov uit Azerbeidzjan. In de golden score die volgde sloeg de Nederlandse judoka vervolgens toe.

Maar in de ronde daarna kende hij minder fortuin. Hij verloor van de Georgiër Temur Nozadze, die hem in de verlenging op de knieën kreeg met ippon.