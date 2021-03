Jong Oranje moet gaan rekenen: 'Niet ten koste van alles voor de winst gaan'

Want na de 1-1 in de eerste groepswedstrijd tegen Roemenië staat de druk er voor Jong Oranje vol op. De leeftijdsgenoten uit Duitsland wonnen hun eerste duel met 3-0 van Jong Hongarije, de zwakke broeder uit de groep.

Nederland-Duitsland, een wedstrijd die vanwege de rivaliteit uit het verleden altijd beladen is. Maar voor Jong Oranje is het zaterdag vooral een wedstrijd die niet verloren mag worden. Gebeurt dat wel, dan dreigt een vroege uitschakeling op het EK.

Jong Oranje-Jong Duitsland begint zaterdag om 21.00 uur en is live te volgen op NPO 3, NOS.nl en NPO Radio 1. De bovenste twee ploegen in de groep van vier met verder Roemenië en Hongarije plaatsen zich voor de knock-outfase van eind mei.

Het is dus van het grootste belang dat Jong Oranje tegen de sterke Duitsers niet met een nederlaag van het veld afgaat. En dat besef is doorgedrongen bij bondscoach Erwin van de Looi. Mocht het vlak voor tijd gelijkstaan, dan laat hij zijn team niet blind aanvallen.

Even het slechtste scenario: Nederland verliest zaterdag van de Duitsers en Roemenië wint zoals verwacht van Hongarije. Dan kunnen Duitsland en Roemenië het in hun laatste groepswedstrijd op een akkoordje gooien. Nederland zal het EK dan hoe dan ook moeten verlaten.

"Je moet niet ten koste van alles voor de winst gaan op het laatst, dat is duidelijk", stelt Van de Looi. "Dan moet je niet naïef zijn en zelf de deur openzetten. Dan gooi je misschien het toernooi weg, dat moet je niet doen."

In het verleden waren wedstrijden tussen Nederland en Duitsland, denk aan de WK-finale in 1974 of de halve finale op het EK van 1988, erg beladen. Bij de nieuwe generatie is de rivaliteit minder voelbaar.

"Dat is een beetje van het verleden. Het is voor ons eerder een uitdagende wedstrijd. Duitsland is een ploeg die altijd goed is en al jarenlang tot de top behoort. Wij zijn hopelijk net op de weg terug", aldus Van de Looi.