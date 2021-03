Kämna zegeviert na knappe solo in vijfde etappe Ronde van Catalonië

Lennard Kämna heeft de vijfde etappe in de Ronde van Catalonië gewonnen. De Duitse renner van Bora-hansgrohe, die ook in de vorige etappe al lang vooruit reed, kwam solo over de finish in Manresa.

In de ruim 200 kilometer lange bergetappe reden ook twee jonge Nederlanders even in beeld. De 21-jarige Thymen Arensman en de 23-jarige Ide Schelling wisten na de eerste klim van de dag (derde categorie) een plek in de kopgroep van tien te veroveren, samen met onder anderen Marc Soler (Movistar), Matej Mohoric (Bahrain) en Remi Cavagna (Deceuninck).

Cavagna reed voor de tweede en laatste klim in zijn eentje weg bij zijn medevluchters, maar zijn dappere poging strandde toen hij werd bijgehaald door Steven Kruijswijk, Kämna en Carlos Verona, die uit de achtervolgende groep ontsnapt waren.

Succesvolle solo

Met nog zeven kilometer te gaan besloot Kämna er in zijn eentje vandoor te gaan. De 24-jarige Duitser, die vorig jaar in de Tour de France al eens bewees een solo succesvol te kunnen afronden, stoomde door en zijn voorsprong kwam niet meer in gevaar, waardoor hij de etappezege mocht vieren.

39 seconden achter Kämna kwam Ruben Guerreiro als tweede over de streep. Kruijswijk finishte enkele seconden later en werd met de tiende plaats de beste Nederlander in de vijfde rit.

De leiding in het algemeen klassement is, met nog twee etappes te gaan, nog altijd in handen van Adam Yates.