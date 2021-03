Jongen uit livestream Wahib: 'Jullie hoeven je niet druk om mij te maken'

De jongen die deze week op Instagram zijn geslachtsdeel liet zien nadat hij daartoe door acteur Bilal Wahib was uitgedaagd, maakt het naar eigen zeggen goed. In een filmpje op Instagram zegt hij dat hij een paar dagen niet heeft gegeten, maar dat het nu weer gaat. "Jullie hoeven niet te stressen, mij gaat alles goed. Wie voor mijn kant is, het maakt me niet uit, en wie voor Bilal zijn kant is, het maakt me ook niet uit. Jullie hoeven je niet druk te maken."

Het filmpje werd opgenomen tijdens een bezoek door onder anderen rapper Appa en influencer Marwa Juice aan de jongen. Zij waren op uitnodiging van de familie naar zijn huis gekomen om hem een hart onder de riem te steken. Ook Achraf Seamari was erbij, die met zijn Instagram-account Het Verbindende Kartel mensen probeert te helpen die het nodig hebben.

"Toen we naar binnen gingen was de jongen heel emotioneel, en veel aan het huilen", vertelt Seamari aan de telefoon. "Toen dacht ik wel even 'hoe gaat dit aflopen?' Hij at niet en sliep ook slecht, hoorden we." De bezoekers hebben een paar uur met de jongen gepraat, zegt Seamari. "Toen we de deur uitliepen, had hij een kleine glimlach op zijn gezicht."

Seamari houdt contact met de familie, zegt hij. "De ouders van de jongen komen uit Bosnië en spreken gebrekkig Nederlands. Daarom help ik ze ook om de berichten die in de media verschijnen beter te begrijpen. Ze zijn ook erg geschrokken natuurlijk."

Muziek niet gedraaid

Een aantal radiozenders heeft vandaag besloten de muziek van Bilal Wahib niet meer te draaien. Een woordvoerder van de NPO zegt dat zenders FunX en 3FM dit doen "totdat er meer duidelijk is". "Ik lees over een boycot, maar dat is overdreven. Als een dj besluit om toch een liedje van Wahib te draaien, dan kan dat."

Qmusic laat in een reactie weten dat de zender heeft besloten om zijn muziek niet meer te draaien. "Dat betekent ook dat zijn hit '501' samen met Ronnie Flex vrijdagmiddag niet te horen zal zijn in de Top 40, terwijl het nummer wel in de lijst genoteerd staat op plek 3."

Persbureau ANP meldt dat ook Slam! de muziek van Wahib niet meer draait. Radio 538 blijft de muziek wel draaien.

Wahib werd eerder al geblokkeerd op Instagram en Facebook, en de organisatie van de Edisons besloot dat hij de muziekprijs in de categorie 'nieuwkomer' niet zou krijgen.

Reacties BN'ers

Influencers en artiesten als Lil' Kleine, Boef en Famke Louise hebben filmpjes opgenomen die op Instagram worden gedeeld als hart onder de riem voor de jongen.

"Ik heb gezien wat er is gebeurd, en ik denk dat ik net als heel Nederland met je meeleef", zegt Boef bijvoorbeeld: