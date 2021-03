De uitzending van 26 maart

De volledig mis gelopen verkenning van Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) roept zoveel vragen op dat de Tweede Kamer een debat wil. We spreken erover met voormalig D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham en politiek verslaggever Arjan Noorlander .

Het bevrijden van het vastgelopen vrachtschip in het Suez-kanaal kan nog weken gaan duren. Maandag beginnen de eerste werkzaamheden. Peter Berdowski , CEO van Boskalis, praat ons bij.

Boskalis over de operatie in het Suez-kanaal

De meesterlijke aidsepidemie-serie It's a sin

De Britse tv-serie It's a sin wordt nu al misschien wel de beste serie ooit over de aidsepidemie van de jaren tachtig genoemd. Nieuwsuur bekijkt de serie met drie mannen die destijds in Amsterdam het begin van aids van zeer nabij hebben meegemaakt: schrijver Stephan Sanders, advocaat Oscar Hammerstein en epidemioloog Roel Coutinho.