7644 nieuwe coronabesmettingen gemeld, CBS meldt opnieuw 'ondersterfte'

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7644 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 78 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: afgelopen week werden gemiddeld 7068 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is een stijging van 15 procent vergeleken met vorige week.

Besmettingen 26 maart - NOS

Nederland is niet het enige Europese land waar het aantal besmettingen oploopt, als gevolg van de dominantie van de besmettelijker Britse variant van het virus. Voor de naburige landen Duitsland, België en vooral Frankrijk geldt hetzelfde. Ook in die landen worden lockdownmaatregelen verlengd of zelfs aangescherpt, zoals in België. Daar gaan vanaf morgen onder meer kappers een maand lang weer dicht, net als scholen.

Landen corona 26 maart 2021 - NOS

In de ziekenhuizen nam de bezetting het afgelopen etmaal toe tot boven de 2200. We moeten terug naar begin februari om een vergelijkbaar niveau tegen te komen. Er liggen nu 2221 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2192), van wie 625 op de IC (gisteren: 619), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De ziekenhuisbezetting stijgt al enige tijd, zij het niet zo snel als de besmettingen: met zo'n 9 procent per week. Op de IC's gaat het nog iets langzamer, met een stijging van zo'n 4 procent per week.

Bezetting ziekenhuizen corona 26 maart 2021 - NOS

Het officiële dodental daalt sinds een aantal dagen weer. Bij het RIVM werden dit keer 25 overleden covid-patiënten gemeld. Dat is inmiddels ook het gemiddelde, tegen 32 doden per dag een week eerder.

Doden corona 26 maart 2021 - NOS

Dat betekent echter niet dat er ook nog oversterfte is in Nederland. Integendeel: vorige week was er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opnieuw 'ondersterfte': er overleden minder mensen dan gebruikelijke is in deze tijd van het jaar. Dat heeft waarschijnlijk in belangrijke mate te maken met de vaccinatie van 80-plussers en ook steeds meer mensen van boven de 70. Ook het aantal verpleeghuizen met coronabesmettingen, neemt in rap tempo af.