Twee keer zo veel discriminatiemeldingen, mede door coronamaatregelen

De grootste stijging in absolute zin zat ook vorig jaar in klachten over herkomst en huidskleur. Daar kwamen 2842 meldingen over binnen en dat zijn er ruim 900 meer dan in 2019.

Er waren in 2020 ruim twee keer zo veel klachten over discriminatie als het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Discriminatie.nl , de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen.

Dat vermoeden heeft ook Stefano Frans van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland. "Mensen die al heel lang met hun verhaal liepen, zagen de demonstraties als een open deur om met hun verhaal naar buiten te komen. Maar we kregen ook meldingen van witte Nederlanders die zich gediscrimineerd voelden doordat ze door sommigen werden neergezet als racisten."

Daarnaast was er in 2020 een forse stijging van het aantal meldingen op grond van handicap en chronische ziekte. Dat aantal ging landelijk van 552 naar 810. Stefano Frans zegt daarover tegen Omroep Zeeland: "We hebben bijvoorbeeld meldingen gekregen van Zeeuwen met een fysieke beperking die niet konden voldoen aan de winkelwagentjesplicht en daarom werden geweigerd. Ook over het niet kunnen dragen van een mondkapje om medische redenen kwamen klachten binnen."

Omstreden lied

Opvallend is verder dat er ruim 4000 klachten binnenkwamen naar aanleiding van het lied Voorkomen is beter dan Chinezen. Over dat liedje, waarin Radio 10-dj Lex Gaarthuis de schuld voor het coronavirus bij Chinezen legt, ontstond in februari ophef.

Deze meldingen kwamen vooral van mensen met een Aziatische achtergrond. Het gaat dan om een groep die ook in het begin van de coronacrisis al vaak verwijtend werd aangesproken op hun uiterlijk, maar ook werden bespuugd, geschopt en aangevallen.

Een week na de uitzending maakte Gaarthuis in zijn programma excuses en zei dat hij met de sketch "ver over de grens van het goede fatsoen heen" was gegaan. "Ik heb een grote fout gemaakt en besef nu hoezeer ik mensen van de Chinese gemeenschap heb gekwetst."