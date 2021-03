Marko Pantelić duikt op als nieuwe voorzitter Servische voetbalbond

De man die ruim tien jaar geleden nog als een cultheld werd bezongen door de fans van Ajax, staat voortaan in maatpak aan het hoofd van het voetbal in Servië. Marko Pantelic, in het seizoen 2009/2010 de even kleurrijke als doeltreffende spits van Ajax, is sinds deze week voorzitter van de Servische voetbalbond. De 42-jarige Pantelic was al vicevoorzitter, maar schuift nu na het opstappen van voorzitter Slavisa Kokeza automatisch door naar het hoogste ambt. Pantelic staat voor de taak het geschonden blazoen van de Servische bond te zuiveren.

Marko Pantelic Ajax - ANP

Onder Kokeza is het Servische voetbal in schimmige sferen verzeild geraakt. Hij wordt beschuldigd van banden met de maffia in zijn land. Een grote maffiabaas, die recent werd opgepakt in verband met drugshandel, moord en ontvoeringen, zou met belastende verklaringen zijn gekomen jegens oud-politicus Kokeza. En hoewel de beschuldigingen (nog) niet bewezen zijn, en Kokeza in alle toonaarden ontkent, besloot de voorzitter toch op te stappen om de Servische voetbalbond niet verder in diskrediet te brengen. En zo is Pantelic nu ineens de man die de bond in rustiger vaarwater moet zien te brengen en het imago van het Servische voetbal weer dient op te vijzelen.