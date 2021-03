TU Delft concludeert: snelle tijden Thialf niet gevolg van windroosters

De snelle tijden afgelopen winter op het ijs van Thialf zijn niet het gevolg van de veranderde luchtcirculatie in de hal. Dat concluderen onderzoekers van de TU Delft, die in opdracht van de directie van Thialf onderzoek hebben gedaan naar de luchtstromen in de hal. Al direct bij de opening van het schaatsseizoen merkten tal van schaatsers en trainers op dat de luchtcirculatie in Thialf veranderd was. Sommigen spraken van een duidelijk merkbare rugwind, die zou worden veroorzaakt door de roosters aan de buitenkant van de boarding. Die roosters zijn voorafgaand aan het seizoen een kwartslag gedraaid. Luchtgordijn om de baan De blaasrichting van de roosters is door de directie veranderd in een poging het zogenaamde luchtgordijn rond de baan beter te sluiten, waardoor de wind die door de schaatsers wordt veroorzaakt niet naar de tribunes verdwijnt, maar boven de baan blijft hangen. Op basis van het onderzoek van de TU Delft concludeert de directie van Thialf nu: "Het systeem veroorzaakt een zeer lage luchtstroom van 0,10 à 0,15 meter per seconden. Dat is vergelijkbaar met windkracht 0 in de buitenlucht. Volgens TU Delft is het duidelijk dat er hierdoor in Thialf geen sprake is van oneerlijke omstandigheden." Bekijk hieronder een reportage van eind januari over de veranderde omstandigheden in Thialf:

De meest in het oog springende prestatie van de afgelopen winter is het wereldrecord dat de Zweed Nils van der Poel noteerde op de 10 kilometer. Het was het eerste wereldrecord in Thialf in veertien jaar tijd. Ook op de 5 kilometer bij de mannen en de 3 kilometer bij de vrouwen werd het baanrecord aangescherpt. In aanloop naar het WK viel het niet alleen Nederlanders, maar ook internationale rijders op dat de omstandigheden in Thialf waren veranderd. "Ik ben niet in vorm en rijd 1.07,6", zei sprinter Pavel Koelizjnikov een week voor de WK afstanden. "Ik voelde de wind toen ik mijn hand uitstak. Dat vind ik niet eerlijk, al blaast de wind omhoog en niet in je rug." 'Vergelijk met internationale ijsbanen' Hoewel de onderzoekers tot de conclusie komen dat er in Thialf geen sprake was van oneerlijke omstandigheden, raden ze wel aan dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar luchtstromen in de schaatssport. "Omdat ook een minimaal effect toch invloed kan hebben op de eindtijd, adviseert TU Delft vervolgonderzoek te doen om te beoordelen hoe dit zich verhoudt tot de luchtcirculatie van de rijders zelf en vooral een vergelijk te maken met andere internationale ijsbanen", schrijft de directie. Naast de luchtcirculatie zijn er meer factoren die de schaatsers aan snelle tijden kunnen helpen. Dat leggen we uit in onderstaande video:

Directeur Marc Winters houdt een dubbel gevoel over aan het onderzoek en de resultaten. "Ik ben blij dat onafhankelijk is vastgesteld dat we hier geen rare dingen doen. Maar de beeldvorming was kwalijk voor de goede reputatie van Thialf en nadelig voor sommige atleten en fans die twijfelden aan de records."

Quote Met de wetenschap van nu, had ik wel even gewacht en het niet gedaan Thialf-directeur Marc Winters