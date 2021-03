Frank de Boer twijfelt niet: 'Ga uit van beter Oranje'

De voorbeschouwing, met analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, en aansluitend de aftrap van dit duel is vanaf 17.20 uur live te volgen op NPO 1, NOS.nl in de NOS-app.

"Het is niet zo dat wij rustig aan hebben gedaan", benadrukte De Boer. "Ik weet niet of je gisteren Spanje hebt gezien, die hadden het ook verschrikkelijk lastig tegen Griekenland. Dan probeer je gaatjes te vinden, dat is heel moeilijk."

Of De Boer zijn opstelling aanpast, valt te bezien. Zaterdag tegen Letland begint er geen andere doelman. Als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen houdt Tim Krul zijn positie onder de lat bij Oranje.

'Krul moet het laten zien'

"Tim is op dit moment de eerste doelman", aldus De Boer bij de persconferentie in Zeist. "We hebben vertrouwen in onze keepers. Jasper is er helaas niet bij. Nu moet Tim het laten zien. Maarten (red; Stekelenburg) doet het fantastisch en zal proberen de druk op te voeren."

Ook vermoeidheid kan voor De Boer een reden zijn om te wisselen. Zo heeft Frenkie de Jong een moordend reisschema achter de rug. "Natuurlijk houden we daar rekening mee", stelt de keuzeheer. "Frenkie kwam zondag om half vier 's nachts thuis en moest hier om één uur 's middags weer zijn. Dat hakt erin. We luisteren goed naar spelers en kijken goed naar de data."

