Verstappen zet in Bahrein direct de toon in training, nieuwkomers achteraan

Max Verstappen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Bahrein - Red Bull Content Pool

Max Verstappen heeft de toon gezet in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein van zondag. De Limburger was vrijdag op het Bahrain International Circuit in de eerste vrije training van het seizoen de snelste en trok daarmee de lijn van de wintertest door. Verstappen maakte twee weken geleden op hetzelfde circuit al een sterke indruk bij de wintertest en dat schepte hoge verwachtingen in aanloop naar de opening van het Formule 1-seizoen.

De Red Bull-coureur maakte die verwachtingen waar en zag Valtteri Bottas (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) respectievelijk de tweede en derde tijd rijden. Een aardig detail is dat Verstappen het minste aantal trainingsronden reed: twaalf. Pierre Gasly van AlphaTauri noteerde de meeste testronden: 23. Ook Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, deed het naar behoren. De Mexicaan kwam tot de zesde tijd. Regerend kampioen Lewis Hamilton, die dit seizoen voor zijn achtste wereldtitel gaat, eindigde als vierde. Red Bull het snelst in alle sectoren Dat Red Bull de zaken aardig op orde heeft, bleek ook uit de snelste tussentijden in de eerste vrije training. Verstappen klokte de beste tijd in de eerste twee sectoren, Pérez was het snelst in de derde sector.

Sergio Pérez in actie tijdens de eerste vrije training in Bahrein - Red Bull Content Pool